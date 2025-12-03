Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica
Este logro no solo sabe delicioso. También confirma que Panamá está firme en el mapa gastronómico.
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) celebró que seis restaurantes panameños entraron a la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento que no se regala: se gana con sabor, talento y trabajo duro desde la cocina.
Los nombres que hoy ponen la bandera en alto, con curatoría panameña y sazón son:
#18 Maito | #47 Cantina del Tigre | #61 La Tapa del Coco | #72 UMI | #82 Fonda Lo Que Hay | #91 Caleta
Este logro no solo sabe delicioso. También confirma que Panamá está firme en el mapa gastronómico, con propuestas que mezclan la calle y lo gourmet, el maíz con la innovación, y los ingredientes nacidos en esta tierra con la creatividad de quienes los trabajan.
Gloria De León Zubieta, Administradora de la ATP, dijo que: “La gastronomía panameña está viviendo un momento extraordinario. Estos reconocimientos son una prueba del talento, la disciplina y la capacidad de innovación de nuestros chefs y emprendedores.."
Agregó que desde la ATP y PROMTUR seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan nuestra oferta culinaria como un pilar del turismo y una vitrina del orgullo panameño ante el mundo.”
Y no solo es fiesta, también es responsabilidad. Mario Castrellón, cerebro y manos detrás de Maito, lo soltó con esa humildad que solo tienen los grandes: “Mantenernos en la lista es una forma de aportar a la marca país Panamá… Estar en 50 Best es un orgullo, pero también una responsabilidad de seguir haciendo país desde la cocina.”
Detrás de cada plato hay historias, familias y manos que no descansan.
Desde la ATP aseguran que seguirán empujando para que cada turista que llegue saboree Panamá sin filtros: en fondas, en mesas finas, en sabores que cuentan quiénes somos y de dónde venimos.
Hoy la cocina panameña no solo alimenta: representa, emociona y conquista.