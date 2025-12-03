Nacional - 03/12/25 - 01:56 PM

Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) celebró que seis restaurantes panameños entraron a la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento que no se regala: se gana con sabor, talento y trabajo duro desde la cocina.

Los nombres que hoy ponen la bandera en alto, con curatoría panameña y sazón son:
#18 Maito | #47 Cantina del Tigre | #61 La Tapa del Coco | #72 UMI | #82 Fonda Lo Que Hay | #91 Caleta

Este logro no solo sabe delicioso. También confirma que Panamá está firme en el mapa gastronómico, con propuestas que mezclan la calle y lo gourmet, el maíz con la innovación, y los ingredientes nacidos en esta tierra con la creatividad de quienes los trabajan.

Gloria De León Zubieta, Administradora de la ATP, dijo que: La gastronomía panameña está viviendo un momento extraordinario. Estos reconocimientos son una prueba del talento, la disciplina y la capacidad de innovación de nuestros chefs y emprendedores.."

Agregó que desde la ATP y PROMTUR seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan nuestra oferta culinaria como un pilar del turismo y una vitrina del orgullo panameño ante el mundo.”

Y no solo es fiesta, también es responsabilidad. Mario Castrellón, cerebro y manos detrás de Maito, lo soltó con esa humildad que solo tienen los grandes: “Mantenernos en la lista es una forma de aportar a la marca país Panamá… Estar en 50 Best es un orgullo, pero también una responsabilidad de seguir haciendo país desde la cocina.”

Detrás de cada plato hay historias, familias y manos que no descansan. 

Desde la ATP aseguran que seguirán empujando para que cada turista que llegue saboree Panamá sin filtros: en fondas, en mesas finas, en sabores que cuentan quiénes somos y de dónde venimos.

Hoy la cocina panameña no solo alimenta: representa, emociona y conquista.

