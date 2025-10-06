Panamá se sienta en la mesa grande del desarrollo latinoamericano

Panamá sube de nivel en el tablero del desarrollo latinoamericano tras ser elegido como miembro de la Mesa Directiva del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), en la XX Reunión del Consejo Regional de Planificación.

El ILPES, que funciona bajo el paraguas de la CEPAL, es uno de los espacios más importantes donde se diseñan las estrategias para fortalecer la economía y el desarrollo social de los países de la región.

La nueva Mesa Directiva será presidida por Brasil e integrada también por Chile, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y, ahora, Panamá.

El Gobierno designó a Rodolfo Sabonge Chamorro, director general de Planificación Nacional del MEF, como el representante panameño.

Su misión será defender los intereses del país y aportar la experiencia local a los debates que marcarán la hoja de ruta del desarrollo en América Latina y el Caribe.

La presencia panameña en este órgano no es menor: abre la puerta a mayor cooperación regional, acceso a recursos técnicos y participación directa en la elaboración de políticas públicas que pueden impulsar proyectos estratégicos en el país.

Con este paso, Panamá reafirma su compromiso con la planificación, el desarrollo sostenible y la integración regional.