Panamá se solidariza con República Dominicana y Haití por estragos de Melissa

El Gobierno de Panamá expresó este martes su solidaridad con Haití y República Dominicana por los muertos y los estragos provocados por el huracán Melissa en esas naciones insulares.

En ambos países han muerto al menos cuatro personas, tres en Haití y una en República Dominicana, a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, que han causado inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra y afectado servicios públicos como el agua.

El Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino transmitió sus condolencias “por las pérdidas humanas y materiales” en ambos países, y destacó la fortaleza y resiliencia de sus poblaciones.

En este sentido, el Gobierno panameño destacó “el liderazgo del presidente Luis Abinader” en República Dominicana, “cuyas acciones preventivas y programas de saneamiento de cañadas han contribuido de manera decisiva a mitigar los impactos del fenómeno meteorológico.”

En el caso de Haití, el Ejecutivo panameño “reitera su compromiso con los principios de cooperación y solidaridad regional, confiando en que Haití, con la fortaleza de su pueblo y el respaldo de la comunidad internacional, logrará sobreponerse a esa difícil situación.”

Melissa tocó tierra este martes en Jamaica como un huracán de categoría 5, para luego disminuir a 4, con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas), según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Pese a la reducción de su intensidad, el NHC advirtió que Melissa sigue siendo un potente huracán acompañado de “vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica”, por lo que instó a la población a permanecer refugiada.

El organismo espera que el huracán continúe debilitándose mientras su centro se encuentre sobre Jamaica, aunque estima que llegará mañana al sureste de Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso y que seguirá siendo huracán cuando atraviese el sureste de Bahamas.