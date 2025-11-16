Nacional - 16/11/25 - 09:51 AM

Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

El Canal aumentó sus ingresos por peajes en 24% y el turismo volvió a respirar. Esos pilares sostienen el crecimiento.

 

Por: Redacción / Crítica -

La economía panameña todavía avanza, pero el impulso ya no es el mismo. Las cifras presentadas por APEDE (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa) muestran que el país sigue en terreno positivo, aunque con señales claras de enfriamiento. 

Y, es que mientras los números hablan, la gente en la calle lo confirma: menos trabajo formal, menos movimiento y un consumo que se siente más lento.

De acuerdo con APEDE, el PIB del primer semestre 2025 creció 4.4%, empujado principalmente por los sectores que siempre dan la cara: logística, transporte, Canal de Panamá, banca y turismo.

Sin embargo, en la actividad económica del día a día, se ve la realidad: el IMAE subió solo 1.61% en agosto, mostrando que el motor económico se está desacelerando.

Los sectores que mantienen a Panamá a flote son claros: transporte y logística, servicios financieros, hoteles y restaurantes, y el comercio minorista.

El Canal aumentó sus ingresos por peajes en 24% y el turismo volvió a respirar. Esos pilares sostienen el crecimiento.

Pero también están las señales de alerta. La Zona Libre de Colón sigue cayendo, las exportaciones de banano se desplomaron, la construcción avanza con irregularidad y el comercio mayorista pierde fuerza. En otras palabras, el país avanza, pero cojeando.

Te puede interesar

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

Lluvias azotan Azuero: deslizamientos, vías rotas y casas bajo el agua

 Noviembre 16, 2025
Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Estudiantes se lucen en lectura comprensiva durante concurso nacional

Noviembre 16, 2025
Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Mulino: Hay déficit de médicos en el país

Noviembre 16, 2025
Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

Panamá sigue creciendo… pero cada vez se siente menos en la calle

 Noviembre 16, 2025
Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

Lanzan guía digital para frenar el robo de ganado

 Noviembre 16, 2025

APEDE subraya otro punto que afecta directamente en la vida cotidiana: el mercado laboral.
Aunque no hay cifras nuevas del INEC, los últimos datos muestran desempleo alto, casi 50% de informalidad y una caída del empleo formal. En 2025 se ve una ligera mejora en contratos, pero no lo suficiente para cambiarle la vida al panameño promedio.

La inflación está prácticamente en cero, incluso con leve deflación (-0.04%), algo que suena bien pero que en realidad es síntoma de otra cosa: la gente está gastando menos, la demanda está floja y los comercios lo sienten.

Por otro lado, las finanzas públicas siguen bajo presión.
APEDE advierte un déficit fiscal elevado, deuda pública que crece y una recaudación muy por debajo de estándares internacionales. A esto se suma una caída dramática de la Inversión Extranjera Directa (-121% en el primer semestre), con empresas retirando capital y reinvirtiendo menos en el país.

El entorno internacional tampoco ayuda: recortes de la Reserva Federal que alivian, pero tensiones globales, costos de transporte más altos y un riesgo país todavía sensible, con Panamá manteniendo su calificación Baa3 pero con perspectiva negativa, según Moody’s.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí