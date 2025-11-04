Panamá sigue de fiesta este 4 de noviembre, conmemorando su Día de los Símbolos Patrios en todo el país. La celebración se vive con entusiasmo en todos los rincones, destacando las presentaciones de bandas estudiantiles, entidades gubernamentales y bandas independientes.

En la Ciudad de Panamá, a lo largo de las rutas 1 y 2, se escuchan los tambores, cornetas y liras interpretando himnos patrióticos, danzas folclóricas y ritmos populares. Las delegaciones, conformadas por estudiantes y grupos étnicos, muestran su orgullo por la Patria con desfiles llenos de color y tradición.

Un elemento destacado de la jornada son las batuteras y los batallones femeninos, quienes engalanan las marchas con su porte y belleza. La impecable sincronización de las delegaciones estudiantiles, acompañada de sus vibrantes vestuarios, deslumbra a los presentes, mientras los batallones cautivan al público con sus dinámicas coreografías.

La actividad resalta también la esencia del folclore panameño, una tradición que no puede faltar en estas celebraciones, reforzando el sentido de identidad y unidad nacional.

Así, Panamá continúa con su fiesta en honor a los símbolos patrios, celebrando con orgullo su historia, cultura y el amor por su tierra.

