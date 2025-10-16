Panamá supera los 12 mil casos de dengue y 17 muertes en 2025

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, reportó un total de 12,475 casos acumulados de dengue en el país hasta la semana epidemiológica N.° 39, que comprende del 21 al 27 de septiembre de 2025.

Del total de casos, 11,055 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 1,336 con signos de alarma, y 84 casos de dengue grave, según detalla el informe oficial.

Regiones con más casos

La Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 3,764 casos, seguida de:

San Miguelito: 2,264 casos

Panamá Oeste: 1,384

Panamá Norte: 1,167

Chiriquí: 765

Bocas del Toro: 681

Veraguas: 477

Los Santos: 440

Colón: 368

Darién: 320

Panamá Este: 298

Herrera: 266

Coclé: 208

Comarca Ngäbe-Buglé: 63

Guna Yala: 10

Muertes por dengue

Durante lo que va del año 2025, el MINSA ha confirmado 17 defunciones asociadas al dengue. Las muertes se distribuyen de la siguiente manera:

Chiriquí: 4 fallecidos

Bocas del Toro: 4

Darién: 2

Región Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 2

San Miguelito: 1

Tasa de incidencia

La tasa de incidencia nacional del dengue en la semana epidemiológica 39 se ubicó en 273.0 casos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja un aumento significativo respecto a años anteriores.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos, mantener recipientes tapados y seguir las recomendaciones sanitarias para prevenir nuevos contagios.

