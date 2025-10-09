Nacional - 09/10/25 - 07:58 PM

¡Panamá vuelve a brillar en mapa científico de América Latina!

El anuncio consolida al país como epicentro regional de la ciencia y la sostenibilidad oceánica,

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá será sede por segunda vez del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) 2026, el evento más grande de la región sobre investigación marina, que reunirá a más de 1,200 expertos y científicos del 22 al 26 de septiembre del próximo año.

El anuncio consolida al país como epicentro regional de la ciencia y la sostenibilidad oceánica, destacando su papel como referente en investigación y cooperación internacional.

El Dr. Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de Coiba AIP y presidente del congreso, explicó que este evento “posiciona a Panamá como un referente en sostenibilidad marina y abre puertas a nuevas alianzas científicas, proyectos de cooperación y turismo académico”.

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que el COLACMAR 2026 fortalecerá la formación de jóvenes investigadores y la generación de datos clave para políticas públicas sobre pesca, conservación y cambio climático.

El congreso incluirá paneles, simposios, talleres y una Feria de Ciencias del Mar, con la participación de instituciones públicas, privadas y organizaciones internacionales. Además, tendrá un fuerte impacto económico, proyectando más de 2,800 noches de hospedaje y un importante movimiento en el sector turístico.

Para el subadministrador de la ATP, Jorge Correa, este encuentro “fortalece la imagen de Panamá como destino líder en congresos y convenciones gracias a su conectividad y seguridad”.

Más allá del aspecto científico, COLACMAR 2026 busca impulsar una nueva generación de investigadores comprometidos con la protección de los océanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidando la visión de Panamá como un hub regional de ciencia e innovación.


Panamá reafirma su liderazgo científico al ser nuevamente sede del congreso más importante de ciencias del mar en América Latina, que reunirá a expertos de toda la región en 2026.

