¡Panamá vuelve a brillar en mapa científico de América Latina!

Panamá será sede por segunda vez del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) 2026, el evento más grande de la región sobre investigación marina, que reunirá a más de 1,200 expertos y científicos del 22 al 26 de septiembre del próximo año.

El anuncio consolida al país como epicentro regional de la ciencia y la sostenibilidad oceánica, destacando su papel como referente en investigación y cooperación internacional.

El Dr. Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de Coiba AIP y presidente del congreso, explicó que este evento “posiciona a Panamá como un referente en sostenibilidad marina y abre puertas a nuevas alianzas científicas, proyectos de cooperación y turismo académico”.

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que el COLACMAR 2026 fortalecerá la formación de jóvenes investigadores y la generación de datos clave para políticas públicas sobre pesca, conservación y cambio climático.

El congreso incluirá paneles, simposios, talleres y una Feria de Ciencias del Mar, con la participación de instituciones públicas, privadas y organizaciones internacionales. Además, tendrá un fuerte impacto económico, proyectando más de 2,800 noches de hospedaje y un importante movimiento en el sector turístico.

Para el subadministrador de la ATP, Jorge Correa, este encuentro “fortalece la imagen de Panamá como destino líder en congresos y convenciones gracias a su conectividad y seguridad”.

Más allá del aspecto científico, COLACMAR 2026 busca impulsar una nueva generación de investigadores comprometidos con la protección de los océanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidando la visión de Panamá como un hub regional de ciencia e innovación.



