Panamá y Francia dan primer paso para construir tren Panamá-David

La embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, invitó a empresarios franceses a aprovechar esta oportunidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá y Francia firmaron este martes una Declaración de Intención para impulsar el desarrollo del tren Panamá-David-Frontera, un proyecto que busca modernizar el sistema ferroviario del país y fortalecer la conectividad regional. 

La ceremonia se realizó en el Palacio Bolívar, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, como testigo de honor.

El acuerdo establece la colaboración entre empresas panameñas y francesas, como Alstom, que actualmente suministra trenes al Metro de Panamá, para avanzar en infraestructura, comunicaciones y construcción de puentes.

Además, se coordinarán acciones con la Dirección General del Tesoro francés y otros mecanismos de financiamiento para garantizar el suministro integral de sistemas de transporte.

La embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, invitó a empresarios franceses a aprovechar esta oportunidad y destacó que Francia puede ofrecer instrumentos financieros, como préstamos y seguros de crédito, para impulsar el proyecto desde sus primeras etapas.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, resaltó el interés de los franceses en el desarrollo del tren, basándose en la experiencia positiva con el Metro de Panamá. 

Mientras, el canciller Martínez-Acha Vásquez aseguró que Panamá planea invertir más de $25,000 millones en infraestructuras durante la próxima década, abriendo oportunidades en logística, comercio, innovación y energía.

El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones estratégicas entre Panamá y Francia, consolidando la cooperación internacional y proyectando un transporte sostenible y moderno para el país.

 

