Panamá y Japón negocian vuelo directo con aerolínea ANA

El objetivo de esta conexión es posicionar a Panamá como la puerta de entrada aérea desde Asia hacia Centro y Suramérica, fortaleciendo la conectividad internacional del país.

 

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, confirmó que Panamá y Japón están cerca de concretar un vuelo directo entre ambos países a través de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA).

Durante la gira oficial en Japón, participan también Salomón Shamah, director de Promtur, y Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, quienes avanzan en las negociaciones con representantes de la aerolínea.

Además del tema aéreo, el canciller informó que se discute la posible extensión de la exoneración de visas para ciudadanos panameños que visiten Japón.

La delegación panameña también abordó temas estratégicos como la seguridad del Canal de Panamá, así como oportunidades de inversión y comercio. Entre los proyectos mencionados destacan el tren Panamá-David-Frontera y un futuro gasoducto.

Martínez-Acha recordó que Japón es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá, lo que refuerza la importancia de fortalecer los lazos bilaterales con ese país.
 

