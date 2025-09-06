Panamá y Osaka firman acuerdo para impulsar inversión

En el marco de la Expo Osaka-Kansai 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka firmaron hoy en Japón un memorando de entendimiento para “impulsar el desarrollo económico mutuo y promover el intercambio comercial”.

Con el acuerdo, que fue firmado ante el presidente de Panamá, ambos gremios comerciales se comprometen a cooperar para promover los intercambios en los ámbitos del comercio y la inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, dijo que este acuerdo representa una nueva relación de armonía y colaboración entre el sector empresarial de Osaka y el panameño.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, Hirose Kyoko, manifestó que para su gremio es un honor haber firmado este documento en medio de la celebración del Día Nacional de Panamá en la Exposición Universal de Osaka, un evento que lleva el récord de más de 20 millones de visitas.

Destacó que esta alianza permitirá intercambiar avances en innovación, tecnología y ciencia, además de resaltar la importancia para Japón del funcionamiento del Canal. “Panamá es un importante socio para Osaka”, remarcó Kyoko.

Este intercambio entre las cámaras de comercio de Panamá y Osaka incluye el intercambio de información actualizada sobre tendencias económicas e información empresarial.

También las partes compartirán información sobre los principales eventos que celebren, tales como simposios, seminarios y talleres, y cooperarán en estas actividades.

Los comerciantes de Panamá y Osaka realizarán intercambios para promover el entendimiento mutuo, destaca el acuerdo firmado este sábado.

El presidente, José Raúl Mulino durante el “Día Nacional de Panamá”, en la Expo Osaka 2025, agradeció el respaldo de Japón a Panamá como tercer usuario del Canal y con el mayor registro de barcos con nuestra bandera.

Mulino se refirió al establecimiento de un vuelo directo entre la ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

El Presidente también se refirió al Gaseoducto al ser Japón uno de los países que se beneficia de la exportación de gas hacia los Estados Unidos.