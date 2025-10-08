Nacional - 08/10/25 - 05:35 PM

Pandeportes aclara servicios en palcos del Rommel Fernández

La Federación Panameña de Fútbol confirma que no habrá proveedor exclusivo ni cobro adicional en el partido Panamá vs. Surinam.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó este miércoles a los arrendatarios de palcos, medios de comunicación y público en general que, tras conversaciones con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), se ha aclarado la situación sobre el servicio de alimentos y bebidas en el Estadio Rommel Fernández para el partido Panamá vs. Surinam del próximo 14 de octubre.

Según la Federación, la disposición enviada recientemente queda sin efecto, por lo que no se aplicará ningún proveedor exclusivo ni cobro adicional a los palcos.

Pandeportes destacó la disposición de los directivos de la FPF para atender y resolver el tema de manera conjunta, asegurando la buena organización del evento y el beneficio de todos los usuarios de los palcos.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la colaboración permanente con las federaciones deportivas del país.

 

Te puede interesar

Pandeportes aclara servicios en palcos del Rommel Fernández

Pandeportes aclara servicios en palcos del Rommel Fernández

Octubre 08, 2025
Panamá se prepara para recibir turistas: Copa entrena turoperadores

Panamá se prepara para recibir turistas: Copa entrena turoperadores

 Octubre 08, 2025
¡Más de 1,500 plazas disponibles!

¡Más de 1,500 plazas disponibles!

 Octubre 08, 2025
Se libera el mercado de combustibles en aguas panameñas

Se libera el mercado de combustibles en aguas panameñas

 Octubre 08, 2025
¡Jóvenes del IJA dicen presente en Alfabetización Constitucional!

¡Jóvenes del IJA dicen presente en Alfabetización Constitucional!

 Octubre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas