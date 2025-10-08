Pandeportes aclara servicios en palcos del Rommel Fernández

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó este miércoles a los arrendatarios de palcos, medios de comunicación y público en general que, tras conversaciones con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), se ha aclarado la situación sobre el servicio de alimentos y bebidas en el Estadio Rommel Fernández para el partido Panamá vs. Surinam del próximo 14 de octubre.

Según la Federación, la disposición enviada recientemente queda sin efecto, por lo que no se aplicará ningún proveedor exclusivo ni cobro adicional a los palcos.

Pandeportes destacó la disposición de los directivos de la FPF para atender y resolver el tema de manera conjunta, asegurando la buena organización del evento y el beneficio de todos los usuarios de los palcos.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la colaboración permanente con las federaciones deportivas del país.