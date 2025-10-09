Parlamentarios y contralores refuerzan democracia en LATAM

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) fue sede del Seminario Internacional “Integridad y Control en Democracia: Encuentro Regional de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores”, un espacio de alto nivel que reunió a parlamentarios y contralores de más de 12 países para intercambiar buenas prácticas y fortalecer la gobernanza democrática en la región.

Este segundo encuentro regional tuvo como objetivo promover el control gubernamental como herramienta clave para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción y consolidar democracias más transparentes.

También se destacó el rol estratégico de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en su articulación con los parlamentos nacionales, fomentando relaciones institucionales sólidas y efectivas.

Durante la inauguración, el presidente del PARLATINO, diputado Rolando González Patricio, subrayó la importancia de avanzar en la lucha contra la corrupción mediante la colaboración interinstitucional, asegurando trazabilidad y rendición de cuentas para generar un entorno de paz social.

Entre los participantes estuvieron el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá; Camilo Benítez Aldana, Contralor General de Paraguay y presidente de OLACEFS; César Aguilar Surichaqui, Contralor General del Perú y presidente de la Comisión de Prácticas de Evaluación (CPE) de OLACEFS; y Anel Flores De La Lastra, Contralor General de Panamá.

La agenda incluyó la conferencia magistral “Integridad y eficiencia en democracia: la visión del Perú para una nueva era del control gubernamental”, dictada por César Aguilar Surichaqui, y dos paneles temáticos centrados en la sinergia entre EFS y parlamentos, reforzando el control gubernamental como pilar de la democracia.

Por PARLATINO participaron delegados de las Comisiones de Pueblos Indígenas y de Salud, quienes aprovecharon la sede para sesionar en sus respectivas agendas. El secretario ejecutivo Elías A. Castillo G. acompañó los trabajos del encuentro.