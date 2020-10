Pasajeros furiosos con Wingo, compraron sus boletos y ahora le dan larga

Una desagradable realidad viven decenas de pasajeros de la línea aérea Wingo, luego de quedar en el limbo, ya que sus boletos fueron comprados y pagados antes del cierre del aeropuerto Internacional de Tocumen en el mes de marzo y ahora la empresa está dando larga para hacerlos efectivos.

Wingo, propiedad de Copa Airlines, reanudó sus operaciones este lunes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, debido a que la terminal de Panamá Pacífico se mantiene cerrada.

Varios de los afectados, de un grupo de 67 personas, contactaron a Crítica explicando que el día de ayer se trasladaron al aeropuerto de Tocumen, tal como les habían indicado a través del call center de WINGO.

Una vez en el aeropuerto nadie tenía respuestas y le daban largas a la situación, indicó uno de los tantos pasajeros que exige que la línea aérea cumpla con el traslado por el que pagaron.

Siguen vendiendo boletos

"Queremos reunirnos con nuestros familiares y no podemos gracias a que la aerolínea WINGO que ahora mismo está situado en el aeropuertos de Tocumen , no se está haciendo responsable de nuestros vuelos ya pagados desde inicios de el año presente", dijo Pamela Gutiérrez, una de las tantas afectadas.

Asegura además que "se está vendiendo boletos y saliendo vuelos de esos boletos recién comprado, pero a nosotros que hemos comprado hace más de siete meses no nos resuelven la reprogramación de nuestros vuelos".

Un día sin respuestas

Este lunes cuando se reabrió la terminal de Tocumen y se permitieron los vuelos internacionales se mantuvieron en el aeropuerto durante todo el día y ningún representante de la aerolínea les dio respuesta, explicaron. Ahora esperan una reunión en la sede central de Copa Airlines para el día de mañana.

La molestía radica principalmente a la falta de organización y respuesta de esta línea aérea en no preveer esta situación y seguir vendiendo boletos aéreos sin antes cumplir con los boletos que fueron pagadas desde hace muchos meses.



Los afectados crearon un grupo de WhatsApp para mantenerse al tanto de la situación y luchar juntos para que se resuelva el problema, ya que aeguran que cuando intentan contactar con el call center nadie responde.

Muchos de estos pasajeros necesitan regresar a Colombia ya que no cuentan con los recursos económicos para seguir en Panamá.