‘Pelenchín’ se mete en problemas en el Norte

El exboxeador panameño Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos, luego de ser sorprendido manejando sin licencia válida.

Ahora, el excampeón mundial enfrenta un delito menor de segundo grado, con multa de hasta 500.00 dólares y 60 días de cárcel.

Al expugilista istmeño se le impuso una fianza de 150.00 dólares, pero fue retenido por migración y corre el riesgo de ser deportado.

“Pelenchín” Caballero se fue a Estados Unidos para seguir ligado al boxeo, como entrenador. Primero, estuvo radicado en Las Vegas y posteriormente se mudó a Miami.

En el 2018, Caballero fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de droga, pena que le fue reemplazada por trabajo comunitario. En 2021, un juez decretó la extinción de la pena.

Caballero fue campeón mundial en dos categorías, en las 122 y 126 libras.

En las 122 libras, llegó a ostentar los cinturones de la AMB y de la FIB. Su récord profesional fue de 37 triunfos, 24 por la vía del KO, y seis derrotas.

