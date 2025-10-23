Nacional - 23/10/25 - 12:00 AM

Peñalba resta importancia al proceso de revocatoria de mandato

La alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, resta importancia al proceso de revocatoria de mandato que se mantiene en su contra.

“¿La revocatoria de mandato? Señores, están muertos. Aquí hay alcaldesa para rato y los que están bravos son los que hace mucho tiempo estaban aprovechándose de nuestros recursos, sin pagar impuestos, robando, con la maleantería y con la sinvergüenzura”, manifestó al ser consultada en una actividad.

Enfatizó que sus funciones se basan en cumplir las normas y la Constitución.

Además, denunció ser víctimas de violencia política: “Yo he sido la número uno en ser víctima de violencia política”, sentenció.

El Tribunal Electoral señala, en su más reciente informe, que contra Peñalba se han emitido 2,458 firmas.

