Nacional - 29/10/25 - 12:00 AM

Peñalba solicita a la Contraloría agilizar auditorías a la pasada administración

La alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, pidió a la Contraloría General de la República que agilice las auditorías pendientes y adopte medidas urgentes que permitan avanzar en investigaciones por presuntas irregularidades cometidas en la pasada administración.

“Exigimos a la Contraloría General de la República que agilice las auditorías pendientes y disponga las medidas urgentes para avanzar en la investigación. Pedimos impulso procesal inmediato para que la justicia actúe, se recuperen los recursos y se sancione con todo el peso de la ley a quienes atentaron contra el distrito y su gente", manifestó la alcaldesa.

Peñalba señaló que, a la fecha, ha presentado más de 25 denuncias —con pruebas contundentes— por irregularidades que superan los 3 millones de dólares.

Además, dijo que sostuvo una reunión con el procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, a quien le pidió impulsar los casos en curso.

"Hay proyectos con fondos de descentralización que fueron fragmentados a propósito, pagos realizados a empresas sin el refrendo correspondiente, transferencias y pagos irregulares —incluidas operaciones a través de plataformas— y servicios cobrados por funcionarios que no se justifican. ", añadió.

