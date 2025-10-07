Penonomeños sin agua a partir de las 5:00 p.m. este martes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes, a partir de las 5:00 de la tarde, se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en Penonomé y comunidades aledañas, debido a trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora del sector.

Las labores se extenderán hasta las 11:00 de la noche y tienen como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo.

Entre las comunidades que se verán afectadas por la interrupción del servicio están: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Carola, San Antonio, Avenida Central y sectores aledaños.

El IDAAN recomienda a la población tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento durante la jornada