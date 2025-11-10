Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos habría comenzado a enviar tropas terrestres a realizar entrenamientos en la selva panameña, algo que no ocurría desde hace décadas, según informó la cadena ABC este lunes.

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado soldados e infantes de marina para completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón, con miras a intensificarlo en 2026.

El curso, iniciado a principios de este año, no busca preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró el funcionario. Sin embargo, marca el regreso del Ejército estadounidense a la selva panameña después de más de veinte años.

El Comando Sur ya había anunciado el 4 de noviembre ejercicios conjuntos entre tropas estadounidenses y panameñas, enfocados en sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos.

Este movimiento ocurre en paralelo a un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, bajo una campaña antidrogas que ha dejado más de 70 supuestos “narcoterroristas” muertos, según Washington.

Para el coronel retirado Steve Ganyard, el renovado interés de EE.UU. en Panamá tiene fines estratégicos:

“Es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa, y entrenar en la selva tiene sus propios desafíos. Pero también se está enviando un mensaje a Maduro”, señaló.

Tras su regreso al poder, Donald Trump ha mostrado especial atención en Latinoamérica y el Canal de Panamá, alegando que busca contrarrestar la “influencia maligna” de China en la región.

En agosto, el Pentágono ya había lanzado un programa conjunto de entrenamiento con el Ejército panameño. Según un funcionario estadounidense, el objetivo es crear “una fuerza realmente letal y eficaz” con pelotones de unos 40 soldados por grupo.

Además, Trump envió recientemente una carta al presidente José Raúl Mulino, calificando a Panamá como un “amigo firme y valioso aliado” de Washington.

En ese marco, se firmaron acuerdos de seguridad que permitirán una mayor presencia militar estadounidense temporal y rotativa en el país, lo que ha generado críticas internas sobre una posible violación a la soberanía y al Tratado de Neutralidad del Canal, algo que el gobierno panameño ha negado.