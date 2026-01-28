Permiten a diputados abogados ejercer pese a críticas por conflicto de interés

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 26 de enero una resolución que permitirá a 12 diputados ejercer la profesión de abogado mientras ocupan su curul legislativo, una decisión que ha generado controversia y debate público.

La resolución fue aprobada inicialmente por golpe de curul; sin embargo, tras una solicitud de verificación, el presidente del Legislativo ordenó repetir la votación levantando la mano. El resultado final fue de 34 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

De acuerdo con la Asamblea, la resolución se fundamenta en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución de la República de Panamá, el cual establece que el diputado que sea profesional del derecho puede ejercer la abogacía ante el Órgano Judicial, ya sea dentro o fuera del periodo de sesiones, siempre que cuente con la licencia correspondiente.

La licencia tendrá vigencia desde su aprobación hasta la culminación del periodo constitucional para el cual los diputados fueron elegidos.

Para la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, la decisión representa un retroceso en materia de ética pública. A través de su cuenta oficial en X, expresó:

Prado también cuestionó la postura de su colega de Moca, Ernesto Cedeño, al señalar que anteriormente se oponía a la iniciativa y que ahora “mágicamente cambia de opinión”, agregando que “la coherencia también es ética pública”.

Por su parte, otros diputados defendieron la resolución al considerar que se trata del ejercicio de un derecho profesional, amparado por la Constitución.

Cabe recordar que en 2024 una propuesta similar fue rechazada por el pleno con 51 votos en contra y 14 a favor. No obstante, en esta ocasión, la iniciativa sí logró el respaldo necesario para su aprobación.

La resolución deberá seguir su trámite legislativo y se anticipa que será objeto de análisis jurídico y debate ciudadano en los próximos días.