Fiscalía investiga contrato millonario del revisado vehicular en la ATTT

La Fiscalía Anticorrupción puso la lupa sobre un contrato firmado entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y una empresa de software, luego de detectar posibles irregularidades en la forma en que se obtuvo el acuerdo para digitalizar el trámite del revisado vehicular.

La investigación se abrió por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias, según informó la Procuraduría General de la Nación. El objetivo de las diligencias es esclarecer si durante el proceso de contratación y desarrollo del proyecto se cumplieron las normas legales o si hubo anomalías.

La información oficial indica que el contrato fue refrendado en marzo de 2023 por un monto de B/.1,462,572.00. Más adelante, en julio de 2024, se firmó una adenda que mantiene la concesión del servicio por un período de 10 años.

El acuerdo buscaba implementar una plataforma tecnológica para modernizar el trámite del revisado vehicular, un requisito obligatorio que deben cumplir los conductores en Panamá para mantener sus vehículos en circulación.

Las autoridades ahora revisan cómo se otorgó el contrato, qué procedimientos se aplicaron y si se respetaron los pasos establecidos por la ley. La Fiscalía Anticorrupción continuará con las diligencias para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales dentro de este caso relacionado con la ATTT.