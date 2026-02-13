Pica duro: 637 casos de dengue y dos muertos en el 2026

El dengue no está jugando. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que en la semana epidemiológica No. 4 ya van 637 casos acumulados en todo el país. La mayoría son sin signos de alarma, pero ya hay 72 con signos de alarma y 1 caso grave que encendió las alertas.

También se reportan 74 personas hospitalizadas y un total de 2 defunciones en lo que va del año. La tasa de incidencia nacional está en 13.5 casos por cada 100 mil habitantes, números que preocupan porque apenas estamos arrancando el 2026.

La Región Metropolitana encabeza la lista con 155 casos, seguida de Bocas del Toro (78), San Miguelito (76), Panamá Oeste (72) y Colón (62). También figuran Herrera (48), Panamá Norte (38), Chiriquí (38), Panamá Este (27), Veraguas (12), Coclé (12), Los Santos (10), Kuna Yala (6), Ngäbe-Buglé (2) y Darién (1).

Por corregimientos, la cosa está caliente en Tocumen con 32 casos, seguido de 24 de Diciembre y Belisario Frías con 31 cada uno. En Bocas del Toro van 27, mientras que Guabito y Puerto Caimito suman 20 casos cada uno.

Los más golpeados en número son los adultos jóvenes. El grupo de 25 a 34 años suma 111 casos y el de 35 a 49 años registra 113, lo que representa el 35% del total. Pero ojo, la tasa más alta la tiene el grupo de 15 a 19 años, con 18.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Los síntomas: fiebre, dolor de cabeza fuerte, dolor muscular y dolor detrás de los ojos. La recomendación es clara: no automedicarse y acudir al centro de salud si hay sospecha. El dengue puede complicarse rápido.