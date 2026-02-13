Panamá se mete en la era digital con reglas nuevas y mente abierta

Panamá está moviendo ficha en el mundo digital, pero no desde un escritorio frío. Esta semana se sentaron técnicos, reguladores y gente del sector a hablar claro sobre cómo poner reglas que no frenen la tecnología, sino que la acompañen.

El encuentro fue un taller práctico enfocado en ordenar el juego digital que ya está corriendo.

La movida se hizo con apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, junto a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La idea fue ver cómo Panamá puede actualizar sus leyes sin quedarse atrás, usando modelos más flexibles que ya se aplican en otros países.

Se habló de sandboxes regulatorios, de probar cosas nuevas sin miedo, de laboratorios donde el Estado y la empresa privada se sientan juntos a buscar soluciones. Todo para que la tecnología avance, pero con reglas claras, sin improvisar y sin dejar huecos peligrosos.

Desde ASEP dejaron claro que este enfoque ayuda a atraer inversión, a que haya más competencia y a que Panamá se mantenga firme como punto de conexión en la región. No es solo cables y antenas, es empleo, servicios y desarrollo que se siente en la calle.

El taller duró dos días intensos, con dinámicas directas, preguntas incómodas y trabajo en grupo. Nada de discursos largos. Aquí se vino a pensar cómo regular mejor, sin matar la innovación y sin dejar al país desprotegido.