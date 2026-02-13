Ministra y Unicef le caen al albergue de Tocumen

La jefa de la SENNIAF, Beatriz Carles, llegó al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen luego de que salieran a la luz denuncias sobre supuestas fallas dentro del lugar. No fue sola.

La acompañó gente de Unicef Panamá, encabezada por su directora Sandie Blanchet, para ver de cerca qué está pasando.

El recorrido fue completo. Revisaron las áreas donde están los jóvenes, hablaron con el personal y pusieron sobre la mesa los protocolos de atención y protección.

La visita se dio en medio de denuncias de presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro.

Carles fue clara: aquí no se va a mirar para otro lado. Dijo que cualquier falla se tiene que corregir y rápido. Aseguró que el Gobierno ya está tomando medidas y que no se va a minimizar ninguna alerta que ponga en riesgo a los menores.

Desde Unicef Panamá también recalcaron la importancia de reforzar los estándares y garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes. Ahora toca esperar los resultados de la revisión y ver qué cambios vienen para el CAI de Tocumen.