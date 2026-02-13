Nacional - 13/2/26 - 08:39 AM

Ministra y Unicef le caen al albergue de Tocumen

La acompañó gente de Unicef Panamá, encabezada por su directora Sandie Blanchet, para ver de cerca qué está pasando.

 

Por: Redacción / Crítica -

La jefa de la SENNIAF, Beatriz Carles, llegó al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen luego de que salieran a la luz denuncias sobre supuestas fallas dentro del lugar. No fue sola. 

La acompañó gente de Unicef Panamá, encabezada por su directora Sandie Blanchet, para ver de cerca qué está pasando.

El recorrido fue completo. Revisaron las áreas donde están los jóvenes, hablaron con el personal y pusieron sobre la mesa los protocolos de atención y protección. 

La visita se dio en medio de denuncias de presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro.

Carles fue clara: aquí no se va a mirar para otro lado. Dijo que cualquier falla se tiene que corregir y rápido. Aseguró que el Gobierno ya está tomando medidas y que no se va a minimizar ninguna alerta que ponga en riesgo a los menores.

Desde Unicef Panamá también recalcaron la importancia de reforzar los estándares y garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes. Ahora toca esperar los resultados de la revisión y ver qué cambios vienen para el CAI de Tocumen.

Te puede interesar

Panamá se mete en la era digital con reglas nuevas y mente abierta

Panamá se mete en la era digital con reglas nuevas y mente abierta

 Febrero 13, 2026
Ministra y Unicef le caen al albergue de Tocumen

Ministra y Unicef le caen al albergue de Tocumen

Febrero 13, 2026
Pica duro: 637 casos de dengue y dos muertos en el 2026

Pica duro: 637 casos de dengue y dos muertos en el 2026

 Febrero 13, 2026
Panamá abre pesquisa tras naufragio de buque en aguas tailandesas

Panamá abre pesquisa tras naufragio de buque en aguas tailandesas

 Febrero 13, 2026
Asamblea cita a ministra del Mides por tema de los albergues

Asamblea cita a ministra del Mides por tema de los albergues

 Febrero 13, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí