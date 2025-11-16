Piden "cordura" en el PRD rumbo a elección del CEN

El Partido Revocatoria Democrático (PRD) entró oficialmente este sábado en una nueva etapa interna con el inicio del periodo de campaña para escoger a los cinco miembros que ocuparán las vacantes del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN). Con el levantamiento de la veda electoral, los aspirantes podrán presentar abiertamente sus propuestas ante los 300 directores habilitados para votar.

Pero no todo es celebración. Dentro del colectivo reconocen que esta fase también podría convertirse en un campo minado: los candidatos podrán cuestionar a sus adversarios e incluso al propio partido, un escenario que, de no manejarse con prudencia, podría pasar factura a la imagen del PRD.

Ante esto, el vocero del partido de oposición, Edwin Aparicio, lanzó un llamado urgente a la cordura. “Lo principal es que la campaña se lleve con respeto y camaradería, dejando a un lado las descalificaciones o temas personales”, advirtió, consciente del desgaste que una contienda interna hostil podría provocar.

Aparicio insistió en que esta elección busca conformar un CEN de transición, encargado de sentar las bases para la verdadera reestructuración del partido programada para el año 2027. Un proceso que, según dijo, exige madurez política y un discurso propositivo.

El vocero del PRD recordó que una campaña marcada por insultos o ataques personales no solo dañaría a los candidatos involucrados, sino a todo el colectivo. “Al final afectaría la imagen de los copartidarios y del propio partido, un costo que se pagaría en las elecciones generales del 2029”, enfatizó.

Aparicio fue claro al señalar qué esperan los votantes internos: “Lo que los 300 directores quieren escuchar son propuestas concretas que beneficien a las bases, que fortalezcan las estructuras internas y lleven nuevamente al partido a ganar unas elecciones generales”.

El mensaje del PRD es directo: menos ruido, más propuestas. El reloj ya empezó a correr.