Piden a diputados no convertir en un ‘circo’ ratificación de nuevos magistrados

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó que el proceso de ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por el presidente José Raúl Mulino, lejos de convertirse en espectáculo, sea tratado con la seriedad que exige el futuro de Panamá.

Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén, ambos de amplia trayectoria, fueron designados por Mulino mediante las resoluciones 107-25 y 108-25, respectivamente.

El gremio empresarial indicó que no entra a respaldar o rechazar candidatos específicos, porque la discusión no debe ser de nombres: debe ser de principios.

“La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tiene una tarea ineludible: evaluar a los nominados de acuerdo con lo que manda la Constitución y no según pasiones, intereses o revanchas políticas”, indicó la CCIAP en su mensaje dominical.

La CCIAP sostiene que “el país entero espera un proceso responsable, en el que se privilegie la idoneidad profesional, el conocimiento jurídico y la solvencia ética y moral de cada candidato. Convertir estas designaciones en un circo sería una falta grave con la nación”.

“El perfil que Panamá necesita en sus más altos jueces no admite dudas. Se requiere valentía para enfrentar casos de alto perfil sin favoritismos; integridad para resistir presiones políticas, económicas o sociales; y verticalidad para aplicar la ley sin distinción de personas. En especial, los recién propuestos tienen la oportunidad de reforzar esa línea, consolidando un sistema judicial que cumpla con su deber y recupere la confianza ciudadana”, destaca el mensaje de la organización empresarial.

Agurto reemplazará a Angela Russo en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, mientras que Villalobos ocupará el lugar del saliente Cecilio Cedalise.