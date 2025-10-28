Pillan a vivos en los corredores: ENA y ATTT aprietan con nuevos operativos

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA Panamá), en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), desarrolló este martes un nuevo operativo de control y fiscalización en las casetas de pago de Tinajitas y Ciudad Radial, como parte de su programa permanente para garantizar el cumplimiento de las normas en los corredores.

Durante la jornada, los inspectores verificaron que los vehículos contaran con el Panapass instalado, placas visibles y vigentes, y que no presentaran morosidad en el sistema de pago electrónico.

ENA informó que este tipo de acciones se mantendrán de forma constante con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular y fortalecer la cultura de cumplimiento entre los usuarios. La entidad advirtió que los conductores que sean detectados incumpliendo las disposiciones serán sancionados conforme a la normativa vigente.

El pasado fin de semana, un operativo similar se realizó en las casetas de peaje de Atlapa, donde se impusieron varias sanciones y algunos vehículos fueron remolcados en grúa por no cumplir con los requisitos exigidos.

Finalmente, ENA reiteró su llamado a los usuarios a mantener sus cuentas al día, cumplir con las disposiciones establecidas y contribuir al orden y la movilidad en las vías rápidas del país.