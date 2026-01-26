Nacional - 26/1/26 - 02:16 PM

Pilotos celebran su semana con app nueva y relevo en la directiva

Por: Redacción / Crítica -

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) arrancó la Semana del Piloto Aviador, que se celebra cada 30 de enero, con una agenda cargada de capacitación y tecnología. 

La fecha pone en foco a quienes llevan el mando en el aire y a la seguridad como regla principal del oficio.

Este lunes 26 de enero, UNPAC lanzó su nueva aplicación móvil, creada exclusivamente para sus agremiados. La app permitirá digitalizar trámites, consultar información gremial y acceder rápido a servicios internos, buscando dejar atrás el papeleo y ganar agilidad.

Las actividades siguen el miércoles 28 y jueves 29 de enero con el taller “Introducción a la carrera de piloto”. Ahí se tocarán temas clave como la responsabilidad del piloto al mando, el Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) y el Programa Estatal de Seguridad (SSP), pilares en la aviación comercial.

La semana cierra el sábado 31 de enero con la Gran Cena Anual de UNPAC. En ese evento se hará la toma de posesión de la Junta Directiva 2026-2028, que volverá a estar presidida por la capitana Ilma Velásquez.

 

