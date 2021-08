Pineda y Broce, los padres de la Patria, casi se van a los golpes

Los diputados Raúl Pineda del PRD y el independiente Edison Bronce, protagonizaron un dime que te diré y estuvieron a punto de irse a los golpes en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nacional.

Ambos diputados estaban presentes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados cuando el tono de voz entre ambos se fue elevando.

En algunos videos que circulan en las redes sociales se escucha que el diputado Broce pide derecho a réplica mientras que se escucha a Pineda decir que "señora. presidenta no mencioné nombre".

Pineda asegura que Broce tendría derecho a réplica solo si él hubiese mencionado su nombre.

En eso Broce indica que "aquí está el reglamento" y se levanta de la mesa. No faltó y la traqueada de mano contra el escritorio que resonó con fuerza.

Pineda no se quedó atrás y también se levantó de la mesa. La discusión fue presenciada por al menos una decena de personas que se encontraban en el salón.

¡No mencioné tu nombre, payaso, decía Pineda! Yo me levanté primero de la mesa y le dije: "Usted no tiene derecho a réplica". El (Broce) llega donde mí, yo no fui donde él, explico.

Por su parte, Broce indicó que era una pena y que "aquí uno no puede discutir, uno no puede decir nada, te censuran. Apagan todo y nada se ve."



La pregunta de la discordía

El diputado del PRD dijo que Broce cuestionó al director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Oscar Ramos sobre cuántas personas de Capital Semilla estaban graduadas de secundaria.

Una pregunta que para el perredista es descriminatoria debido a que el programa Capital Semilla va dirigido a personas que no han podido culminar sus estudios y han tenido que emprender.

Broce dijo que Pineda hizo de todo para que no hablara y ese es su derecho de preguntar, porque para eso él pertenece a la comisión.