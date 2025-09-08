Nacional - 08/9/25 - 10:35 AM

Planta potabilizadora Roberto Reyna operará al 50% esta semana

Los trabajos se realizarán mañana, martes 9 de septiembre, y el jueves 11 de septiembre, en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

 

Por: Redacción / Web -

La planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré, provincia de Herrera, disminuirá su producción al 50% debido a trabajos de mejora que buscan optimizar el sistema de potabilización y preparar las instalaciones para el proceso de desinfección de las líneas.

Durante estas jornadas, el suministro de agua potable será irregular, especialmente en los puntos altos y alejados de la red de distribución.

Paralelamente, se llevarán a cabo labores de cambio de motor en la estación de agua cruda y lavado de sedimentadores, como parte del mantenimiento preventivo de la planta.

El Idaan exhortan a la población a tomar las previsiones necesarias para mitigar las afectaciones durante los días de trabajo programado.
 

