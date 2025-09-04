Por ahora, viajar en el Metro sigue costando lo mismo



Buenas noticias para los usuarios del Metro de Panamá: por ahora no habrá aumento en las tarifas del pasaje. Así lo confirmó Luis Carlos Díaz, director de Operaciones y Mantenimiento del Metro, quien indicó que los precios actuales se mantendrán sin cambios.

Actualmente, el pasaje en la Línea 1 sigue en 35 centavos, mientras que en la Línea 2 se mantiene en 50 centavos.

Díaz explicó que, aunque no habrá ajuste en el corto plazo, la institución está desarrollando estudios sobre el crecimiento futuro del sistema, lo que incluye proyectos como el teleférico y la Línea 3 del Metro.

“Nuestra red de transporte va a expandirse. Ya no hablamos de viajes individuales por línea, sino de un sistema integral que abarque desde el Oeste hasta el Norte y el Este del país. Por eso, no podemos seguir viendo el pasaje como algo aislado por línea”, indicó Díaz.

Cabe recordar que en febrero de este año, el presidente José Raúl Mulino anunció que se evaluaría la tarifa actual, señalando que cobrar 35 centavos por viaje “será insostenible muy pronto”, debido a la falta de mantenimiento adecuado durante la última década.

Desde el inicio de operaciones de la Línea 1, el ingeniero Roberto Roy, primer presidente y director constructor del Metro, ya había advertido que mantener tarifas tan bajas no sería viable a largo plazo. En su momento, señaló que “cobrar 35 centavos en la Línea 1 es muy barato”.

La Secretaría del Metro había propuesto inicialmente una tarifa ideal de entre 65 y 75 centavos, con el objetivo de reducir el subsidio estatal. Según datos de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento, lo recaudado actualmente solo cubre cerca del 50% de los costos operativos.

En 2024, el Metro de Panamá movilizó alrededor de 117 millones de pasajeros en sus líneas 1 y 2, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año anterior.