Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

La Alcaldía del distrito de Colón informó que Diógenes Galván, alcalde colonense, no participará en los actos patrios a partir del 2 de noviembre, debido a un luto familiar tras el fallecimiento de su hermana.

El comunicado detalla que, para garantizar la representación institucional, un funcionario designado asistirá en nombre de la alcaldía durante los actos protocolares, reafirmando el compromiso de la administración con la celebración que exalta el amor a la Patria.

Los actos iniciarán este domingo 2 de noviembre a las 7:00 a.m. con una misa en la iglesia Virgen del Carmen, seguida de la romería en la cancha sintética a la entrada de la ciudad.



El 3 de noviembre, se celebrará un Te Deum en el mismo templo, seguido de la sesión solemne del Consejo Municipal en el Centro de Arte y Cultura.



El programa continúa el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, y culmina el 5 de noviembre con la presencia del presidente José Raúl Mulino en los desfiles patrios del Día de Colón.