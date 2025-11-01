Nacional - 01/11/25 - 12:56 PM

Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

El comunicado detalla que, para garantizar la representación institucional, un funcionario designado asistirá en nombre de la alcaldía

 

Por: Diomedes Sáncherz / Crítica -

La Alcaldía del distrito de Colón informó que Diógenes Galván, alcalde colonense, no participará en los actos patrios a partir del 2 de noviembre, debido a un luto familiar tras el fallecimiento de su hermana.

El comunicado detalla que, para garantizar la representación institucional, un funcionario designado asistirá en nombre de la alcaldía durante los actos protocolares, reafirmando el compromiso de la administración con la celebración que exalta el amor a la Patria.

Los actos iniciarán este domingo 2 de noviembre a las 7:00 a.m. con una misa en la iglesia Virgen del Carmen, seguida de la romería en la cancha sintética a la entrada de la ciudad.

El 3 de noviembre, se celebrará un Te Deum en el mismo templo, seguido de la sesión solemne del Consejo Municipal en el Centro de Arte y Cultura.

El programa continúa el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, y culmina el 5 de noviembre con la presencia del presidente José Raúl Mulino en los desfiles patrios del Día de Colón.

 

 

Te puede interesar

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

 Noviembre 01, 2025
Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

 Noviembre 01, 2025
Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Noviembre 01, 2025
Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

 Noviembre 01, 2025
Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Noviembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas