Nacional - 03/12/25 - 02:48 PM

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

Este tramo, ubicado sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego, mejor conocida como vía Circunvalación, permitirá que el tráfico fluya con más tranquilidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Después de tanto pedir, tanto desvío, tanta vuelta y tanta paciencia, la comunidad chitreana por fin verá habilitado el viaducto del intercambiador, una obra que parecía eterna pero que hoy empieza a hacerse realidad para quienes caminan y manejan esta tierra caliente y trabajadora.

Este tramo, ubicado sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego, mejor conocida como vía Circunvalación, permitirá que el tráfico fluya con más tranquilidad, menos estrés y sin ese nudo vial que nos acompañó durante años. 

El MOP anunció que la apertura será el jueves 4 de diciembre desde las 9:00 a.m., un día que muchos marcaban en calendario desde hace tiempo.

La gente en la calle lo dice claro, con el alivio pintado en la cara:

"Hemos esperado por más de ocho o nueve años por este proyecto, ya por fin vemos avances reales, esperemos que no se posponga más esta apertura", comentó Carlos Sánchez, transportista que conoce este trayecto casi de memoria.

Aunque la obra no está terminada al 100%, la habilitación del viaducto es un respiro para miles de usuarios que a diario se mueven por este sector, donde ya se realizan los últimos trabajos de señalización para garantizar una circulación más segura y ordenada.

Te puede interesar

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

 Diciembre 03, 2025
Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

Panamá se saborea triunfo: 6 estaurantes entre los mejores de Latinoamérica

 Diciembre 03, 2025
Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

Licitan compra de medicamentos por $91.9 millones

 Diciembre 03, 2025
Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Diciembre 03, 2025
Panamá levanta la primera palada pa' los firulais: nace el Hospital de Mascotas

Panamá levanta la primera palada pa' los firulais: nace el Hospital de Mascotas

 Diciembre 03, 2025

El Ministerio de Obras Públicas reconoció las molestias generadas durante el proceso, pero agradeció la paciencia de la gente que, aun con incomodidades, siguió rodando, avanzando y creyendo en que algún día llegaría este momento. Hoy, ese día tiene fecha y hora.

Chitré se abre camino. Y este viaducto, más que concreto, lleva años de esperanza, bocinas, motores y gente que nunca dejó de esperar.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años