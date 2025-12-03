¡Por fin, Chitré respira! Abren mañana el viaducto del intercambiador

Después de tanto pedir, tanto desvío, tanta vuelta y tanta paciencia, la comunidad chitreana por fin verá habilitado el viaducto del intercambiador, una obra que parecía eterna pero que hoy empieza a hacerse realidad para quienes caminan y manejan esta tierra caliente y trabajadora.

Este tramo, ubicado sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego, mejor conocida como vía Circunvalación, permitirá que el tráfico fluya con más tranquilidad, menos estrés y sin ese nudo vial que nos acompañó durante años.

El MOP anunció que la apertura será el jueves 4 de diciembre desde las 9:00 a.m., un día que muchos marcaban en calendario desde hace tiempo.

La gente en la calle lo dice claro, con el alivio pintado en la cara:

"Hemos esperado por más de ocho o nueve años por este proyecto, ya por fin vemos avances reales, esperemos que no se posponga más esta apertura", comentó Carlos Sánchez, transportista que conoce este trayecto casi de memoria.

Aunque la obra no está terminada al 100%, la habilitación del viaducto es un respiro para miles de usuarios que a diario se mueven por este sector, donde ya se realizan los últimos trabajos de señalización para garantizar una circulación más segura y ordenada.

El Ministerio de Obras Públicas reconoció las molestias generadas durante el proceso, pero agradeció la paciencia de la gente que, aun con incomodidades, siguió rodando, avanzando y creyendo en que algún día llegaría este momento. Hoy, ese día tiene fecha y hora.

Chitré se abre camino. Y este viaducto, más que concreto, lleva años de esperanza, bocinas, motores y gente que nunca dejó de esperar.