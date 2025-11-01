Nacional - 01/11/25 - 09:54 AM

¡Por mi se joden! Camacho denuncia a periodistas extorsionadores

“Nunca he cedido ni cederé frente a sus falsas acusaciones y apreciaciones manipuladas. No le temo a ellos, ni a los medios corruptos

 

Por: Redacción / Crítica -

El diputado Luis Eduardo Camacho lanzó un fuerte mensaje contra algunos periodistas, a quienes acusa de convertir sus profesiones en un negocio corrupto basado en coimas, extorsión y ataques falsos.

En un post compartido en sus redes sociales, Camacho señala que estos comunicadores se presentan como defensores de la honestidad, pero en realidad viven del temor y la confusión que generan con titulares y noticias manipuladas. 

“Nunca he cedido ni cederé frente a sus falsas acusaciones y apreciaciones manipuladas. No le temo a ellos, ni a los medios corruptos que los apadrinan”, afirmó.

Camcho destacó que, lamentablemente, muchos ciudadanos terminan pagando para evitar los ataques, lo que permite que este vil negocio continúe. Camacho aseguró que, por su parte, nunca ha dado ni dará dinero para fomentar esta práctica.

 

Te puede interesar

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

 Noviembre 01, 2025
Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

 Noviembre 01, 2025
Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Noviembre 01, 2025
Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

 Noviembre 01, 2025
Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Noviembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas