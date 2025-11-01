¡Por mi se joden! Camacho denuncia a periodistas extorsionadores
El diputado Luis Eduardo Camacho lanzó un fuerte mensaje contra algunos periodistas, a quienes acusa de convertir sus profesiones en un negocio corrupto basado en coimas, extorsión y ataques falsos.
En un post compartido en sus redes sociales, Camacho señala que estos comunicadores se presentan como defensores de la honestidad, pero en realidad viven del temor y la confusión que generan con titulares y noticias manipuladas.
“Nunca he cedido ni cederé frente a sus falsas acusaciones y apreciaciones manipuladas. No le temo a ellos, ni a los medios corruptos que los apadrinan”, afirmó.
Camcho destacó que, lamentablemente, muchos ciudadanos terminan pagando para evitar los ataques, lo que permite que este vil negocio continúe. Camacho aseguró que, por su parte, nunca ha dado ni dará dinero para fomentar esta práctica.