Por qué en Panamá no se frena el coronavirus

El Doctor Derek Liao indicó que, en agosto de 2020, el periódico The New York Times publicó un artículo cuyo título traducido sería "¿Cómo aplastar el virus hasta que lleguen las vacunas? En diciembre la revista Lancet publicó un artículo, en el cual coincide con el del New York Times y ambos expresan como objetivo para el control de la pandemia, se deben registrar 10 casos por millón de habitantes por día o menos, lo que en Panamá equivaldría de 40 a 50 casos diarios.

Explicó que tener una transmisión tan baja de casos diarios, permite realizar lo mencionado anteriormente, lograr identificar a tiempo a las personas contagiadas por COVID-19, rastrear a los contactos y colocarlos en cuarentena tempranamente.

Sin embargo, Panamá registra 850 casos por millón de habitantes por día, “eso es 85 veces más de lo planteado en estos artículos, lo que involucra que nuestra capacidad de identificar tempranamente a las personas contagiadas y de rastrear a sus contactos se vea afectada. Además, Panamá actualmente según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en transmisión comunitaria muy alta, Nivel 4, el nivel más alto de su clasificación, lo que involucra que hay muchas personas infectadas en la comunidad y el riesgo de contagio, por lo tanto, es mayor, explicó.

El médico hizo mención de que le llama la atención que de los más de 56 mil casos activos, 53,617 mil están en aislamiento domiciliario, lo que aumenta la probabilidad de contagio, porque no se aíslan correctamente.

“Habría que asegurar que estas 53 mil personas que están en aislamiento domiciliario tuvieran la capacidad de guardar la distancia, de mantenerse a distancia de los familiares que viven en esa casa para disminuir la probabilidad de infección, pero si no se puede lograr, obviamente que la persona infectada de Covid 19, lo va a propagar; ejemplo si viven de 4 a 5 personas y comparten el mismo baño, es muy difícil, esto es algo que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia y no hemos logrado aislar a los pacientes correctamente”, expresó Derek Liao.

Aunado a eso dijo que no todas las familias tienen la capacidad para mantener un aislamiento domiciliario correcto, no todas las personas viven en casas con varias habitaciones, más de un baño, hay muchas familias que viven en hacinamiento y eso lo que hace es aumentar la probabilidad de contagios.

Liao coincide con que las medidas de restricción de movilidad que han establecido las autoridades de Salud para mitigar los contagios de coronavirus, es una forma de disminuir, pero si se logra aislar los contactos positivos a tiempo y en condiciones adecuadas.

“Por ejemplo, cuando uno encuentra a una persona que es positiva del Covid se debe aislar las primeras 48 horas…. ¿Pero realmente se está logrando aislar las primeras 48 horas o se les están dando la oportunidad de esa persona contagiada de seguir propagando el virus?, una vez que identifican a esa persona, en las 72 horas debe lograr llegar a los contactos, hacer una lista y una vez estén localizados ponerlos en cuarentena”, explicó.

Dijo que al tener esta lista para saber que se está siendo eficiente, el 80% de los nuevos casos deberían ser lo que están en esta lista, es decir los que ya se puso en cuarentena mucho antes de que presentaran síntomas, “así podríamos lograr disminuir la transmisión, si lo ponemos en cuarentena antes de que contagien a los demás”.

Sin embargo, dijo que si no se puede lograr esto entonces es muy difícil que las medidas de restricción de resultados, “en China dio resultado porque ellos hicieron un cierre muy estricto, pero no todos los países pueden realizarlo de manera tan estricta como lo hizo China, nadie salía, ellos utilizaban la tecnología para rastrear a las personas y verificar si las personas salían o no, cosa que nosotros no hemos podido implementar ese tipo de restricción tan estricta y es por eso que hemos tenido problema en controlar”.