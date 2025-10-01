“PRD debe reinventarse para recuperar confianza"

El actual representante de David Cabecera, Jorge Eduardo Montenegro, aseguró que existe una necesidad imperativa dentro del PRD para cambiar el modelo de gestión política del partido y recuperar la credibilidad de la dirigencia con la membresía.

Montenegro se postuló este martes para correr por la primera Subsecretaría del PRD, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Doris Zapata, y en el que estaría compitiendo con el diputado del circuito 8-6, Raphael Buchanan.

Luego de oficializar su postulación, Montenegro destacó que la renovación dentro del colectivo debe ser integral, profunda y moderna, con el fin de fortalecer la estructura interna del partido.

“De llegar a la primera Subsecretaría, mis esfuerzos se centrarán en la discusión integral de los estatutos, creando espacios reales de participación y debate”, precisó.

Tras la derrota en la pasada campaña electoral, el político considera que el PRD aún tiene posibilidades de volver a gobernar, pero esto solo será posible si se realizan los cambios necesarios en el modelo actual.

Montenegro espera que la contienda interna se desarrolle con cordialidad, ya que, al ser un universo electoral reducido y un periodo de campaña corto, no deberían surgir mayores tensiones.