Presentan anteproyecto de Ley de Carrera Administrativa

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este miércoles a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera administrativa, que busca fortalecer el servicio civil y garantizar procesos basados en mérito, transparencia y eficiencia.

La iniciativa sustituye la Ley 9 de 1994 y fue elaborada tras seis mesas de trabajo multisectoriales con participación de sindicatos, universidades, empresas y sociedad civil, con el fin de identificar desafíos y proponer cambios estratégicos.

Entre los puntos más importantes se destacan:

Consolidar un sistema de carreras administrativas con principios claros de mérito .

con principios claros de . Reforzar los concursos públicos como mecanismo obligatorio para ingreso, ascenso y movilidad.

como mecanismo obligatorio para ingreso, ascenso y movilidad. Implementar un sistema integrado de gestión de recursos humanos que garantice transparencia y trazabilidad.

que garantice y trazabilidad. Crear un Instituto Nacional de Administración Pública con autonomía técnica y capacidad de rectoría integral.

El proyecto responde al diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, que señaló debilidades en la gestión del recurso humano, y busca profesionalizar la función pública, reducir la discrecionalidad y promover un Estado más eficiente.