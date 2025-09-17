Presentan anteproyecto de Ley de Carrera Administrativa
La iniciativa sustituye la Ley 9 de 1994 y fue elaborada tras seis mesas de trabajo multisectoriales.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este miércoles a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera administrativa, que busca fortalecer el servicio civil y garantizar procesos basados en mérito, transparencia y eficiencia.
La iniciativa sustituye la Ley 9 de 1994 y fue elaborada tras seis mesas de trabajo multisectoriales con participación de sindicatos, universidades, empresas y sociedad civil, con el fin de identificar desafíos y proponer cambios estratégicos.
Entre los puntos más importantes se destacan:
- Consolidar un sistema de carreras administrativas con principios claros de mérito.
- Reforzar los concursos públicos como mecanismo obligatorio para ingreso, ascenso y movilidad.
- Implementar un sistema integrado de gestión de recursos humanos que garantice transparencia y trazabilidad.
- Crear un Instituto Nacional de Administración Pública con autonomía técnica y capacidad de rectoría integral.
El proyecto responde al diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, que señaló debilidades en la gestión del recurso humano, y busca profesionalizar la función pública, reducir la discrecionalidad y promover un Estado más eficiente.