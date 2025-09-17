Nacional - 17/9/25 - 07:11 PM

Presentan anteproyecto de Ley de Carrera Administrativa

La iniciativa sustituye la Ley 9 de 1994 y fue elaborada tras seis mesas de trabajo multisectoriales.

 

Por: Redacción / Crítica -

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este miércoles a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera administrativa, que busca fortalecer el servicio civil y garantizar procesos basados en mérito, transparencia y eficiencia.

La iniciativa sustituye la Ley 9 de 1994 y fue elaborada tras seis mesas de trabajo multisectoriales con participación de sindicatos, universidades, empresas y sociedad civil, con el fin de identificar desafíos y proponer cambios estratégicos.

Entre los puntos más importantes se destacan:

  • Consolidar un sistema de carreras administrativas con principios claros de mérito.
  • Reforzar los concursos públicos como mecanismo obligatorio para ingreso, ascenso y movilidad.
  • Implementar un sistema integrado de gestión de recursos humanos que garantice transparencia y trazabilidad.
  • Crear un Instituto Nacional de Administración Pública con autonomía técnica y capacidad de rectoría integral.

El proyecto responde al diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, que señaló debilidades en la gestión del recurso humano, y busca profesionalizar la función pública, reducir la discrecionalidad y promover un Estado más eficiente.

 

Te puede interesar

El dengue anda alborotado en el área metropolitana

El dengue anda alborotado en el área metropolitana

 Septiembre 18, 2025
Linares: No hay razón para subir el precio del arroz

Linares: No hay razón para subir el precio del arroz

 Septiembre 18, 2025
Auditoría integral de la mina abarcará todos los compromisos ambientales

Auditoría integral de la mina abarcará todos los compromisos ambientales

 Septiembre 18, 2025
Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $25 millones para el MOP

Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $25 millones para el MOP

 Septiembre 18, 2025
​Acodeco ha atendido más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

​Acodeco ha atendido más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

 Septiembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?