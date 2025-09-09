Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

La Dirección Nacional de Farmacias y Droga, del Ministerio de Salud, presentó los avances en la lucha contra los medicamentos falsificados y subestándar, destacando que septiembre es el mes nacional contra la falsificación y los medicamentos subestándar, este año bajo el lema: “Alto. No todo lo que parece es salud, denuncia la falsificación y salva tu vida”.

En ese contexto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que en Panamá, al igual que en otros países, circulan medicamentos falsificados y subestándar, lo cual representa una amenaza grave para la salud pública.

Los productos falsificados se caracterizan por presentarse de manera fraudulenta respecto a su identidad, composición o procedencia, mientras que los subestándar, aunque vienen de fabricantes autorizados, no cumplen con los estándares de calidad establecidos. Ambas situaciones comprometen la eficacia de los tratamientos y pueden tener consecuencias letales.