Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

Por: Redacción Crítica -

La Dirección Nacional de Farmacias y Droga, del Ministerio de Salud, presentó los avances en la lucha contra los medicamentos falsificados y subestándar, destacando que septiembre es el mes nacional contra la falsificación y los medicamentos subestándar, este año bajo el lema: “Alto. No todo lo que parece es salud, denuncia la falsificación y salva tu vida”.

En ese contexto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que en Panamá, al igual que en otros países, circulan medicamentos falsificados y subestándar, lo cual representa una amenaza grave para la salud pública.

Los productos falsificados se caracterizan por presentarse de manera fraudulenta respecto a su identidad, composición o procedencia, mientras que los subestándar, aunque vienen de fabricantes autorizados, no cumplen con los estándares de calidad establecidos. Ambas situaciones comprometen la eficacia de los tratamientos y pueden tener consecuencias letales.

Te puede interesar

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

 Septiembre 09, 2025
Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

 Septiembre 09, 2025
Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

 Septiembre 09, 2025
Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

 Septiembre 09, 2025
¡Esta vaina se puso fea!

¡Esta vaina se puso fea!

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto