Nacional - 28/10/25 - 12:00 AM

Presentan en el pleno proyecto que crea el INAMU

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca crear el Instituto Nacional de la Mujer.

La iniciativa busca modernizar y fortalecer la gestión pública en materia de igualdad de género.

“Queremos reorganizar la estructura para hacerla más ágil y que se dedique a articular esas acciones que están relacionadas con las mujeres”, expresó Carles.

Destacó que se hará un instituto más técnico y sencillo que brinde la facilidad para articular todas las gestiones del Gobierno.

“Las decisiones no deben quedarse en los despachos, sino llegar a las comunidades y transformar la vida real de las mujeres”, añadió.

La ministra señaló que los recursos y el personal se mantienen, y destacó que el proceso de transformación contempla una dirección interina temporal, mientras se defina la terna de aspirantes al cargo.

Te puede interesar

Alerta Roja en tres provincias y la Comarca por huracán Melissa

Alerta Roja en tres provincias y la Comarca por huracán Melissa

Octubre 27, 2025
Aprehenden a esposa e hija de sindicalista

Aprehenden a esposa e hija de sindicalista

Octubre 27, 2025
Asamblea aprueba en primer debate regulación del uso de celulares en aulas

Asamblea aprueba en primer debate regulación del uso de celulares en aulas

 Octubre 27, 2025
¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

 Octubre 27, 2025
Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

 Octubre 27, 2025

La directora final de la directora se realizará en coordinación con el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu) y otros sectores vinculados a la defensa de los derechos femeninos.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas