Presentan en el pleno proyecto que crea el INAMU

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca crear el Instituto Nacional de la Mujer.

La iniciativa busca modernizar y fortalecer la gestión pública en materia de igualdad de género.

“Queremos reorganizar la estructura para hacerla más ágil y que se dedique a articular esas acciones que están relacionadas con las mujeres”, expresó Carles.

Destacó que se hará un instituto más técnico y sencillo que brinde la facilidad para articular todas las gestiones del Gobierno.

“Las decisiones no deben quedarse en los despachos, sino llegar a las comunidades y transformar la vida real de las mujeres”, añadió.

La ministra señaló que los recursos y el personal se mantienen, y destacó que el proceso de transformación contempla una dirección interina temporal, mientras se defina la terna de aspirantes al cargo.

La directora final de la directora se realizará en coordinación con el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu) y otros sectores vinculados a la defensa de los derechos femeninos.