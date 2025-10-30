Nacional - 30/10/25 - 07:01 PM

Presidente agradece a Trump por felicitar a Panamá en fiestas patrias

Mulino agradece el mensaje de Trump y reafirma la amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino respondió con gratitud al mensaje del expresidente Donald Trump, quien felicitó a Panamá por su 122 aniversario de independencia y elogió el papel del país en la seguridad regional y la cooperación internacional.

“Agradezco las palabras del presidente Donald Trump al pueblo panameño por la celebración de nuestras fechas patrias. Somos naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades”, expresó Mulino.

En su carta, Trump destacó la amistad histórica entre ambas naciones, el compromiso conjunto contra el narcotráfico y la migración ilegal, y su intención de seguir trabajando para proteger el Canal de Panamá y fortalecer los lazos económicos bilaterales.

