Presidente agradece a Trump por felicitar a Panamá en fiestas patrias
Mulino agradece el mensaje de Trump y reafirma la amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos.
El presidente José Raúl Mulino respondió con gratitud al mensaje del expresidente Donald Trump, quien felicitó a Panamá por su 122 aniversario de independencia y elogió el papel del país en la seguridad regional y la cooperación internacional.
“Agradezco las palabras del presidente Donald Trump al pueblo panameño por la celebración de nuestras fechas patrias. Somos naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades”, expresó Mulino.
En su carta, Trump destacó la amistad histórica entre ambas naciones, el compromiso conjunto contra el narcotráfico y la migración ilegal, y su intención de seguir trabajando para proteger el Canal de Panamá y fortalecer los lazos económicos bilaterales.