Nacional - 16/3/26 - 07:52 AM

Presidente de Alemania ya está en Panamá; lo recibe el canciller

El viaje forma parte de una gira regional que también incluye paradas en Guatemala y México.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ya se encuentra en Panamá tras arribar este lunes a Ciudad de Panamá, como parte de su gira oficial por América Latina. A su llegada fue recibido por el canciller Javier Martínez-Acha, quien le dio la bienvenida en nombre del Gobierno panameño.

La visita del mandatario alemán marca un momento histórico para las relaciones bilaterales, ya que se trata de la primera vez que un presidente de Alemania realiza una visita oficial a Panamá. El viaje forma parte de una gira regional que también incluye paradas en Guatemala y México.

Durante su estadía en el país, Steinmeier tiene previsto reunirse con el presidente José Raúl Mulino para sostener un encuentro oficial en el que se abordarán temas relacionados con cooperación, comercio e inversiones entre ambas naciones.

Posteriormente, ambos mandatarios ofrecerán declaraciones a los medios y el presidente alemán realizará visitas a puntos emblemáticos del país, entre ellos el Canal de Panamá y el Biomuseo.

De acuerdo con información oficial, Panamá es considerado el principal mercado para las exportaciones e inversiones de Alemania en Centroamérica, por lo que esta visita busca fortalecer la relación económica y política entre ambos países.

Tras concluir su agenda en Panamá, el presidente alemán continuará su gira por la región con visitas oficiales a Guatemala y México, donde también sostendrá reuniones con autoridades para abordar temas económicos, democráticos y de cooperación internacional.

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