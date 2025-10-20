Presidente de Paraguay visita Panamá y sella alianza con Mulino

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este lunes a Panamá para una visita oficial que arrancó con honores en el Palacio de Las Garzas, donde fue recibido por el mandatario José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen.

El encuentro es clave para impulsar la integración bilateral y regional y acompañar a Panamá en la recta final de su incorporación al Mercado Común del Sur (Mercosur).

El mandatario panameño y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, dieron la bienvenida al presidente Peña, a su esposa, Leticia Ocampos, y a la delegación paraguaya. Tras una reunión bilateral y otra ampliada con sus equipos, Peña aseguró que “Queremos la plataforma logística panameña para acceder a nuevos mercados; con esto todos vamos a ganar”.

Por su parte, Mulino confirmó que el próximo 2 de diciembre se presentará oficialmente la Carta de Panamá para adherirse plenamente al Mercosur, lo que abrirá oportunidades para exportaciones de piña, sandía, melón, yuca y papaya hacia Paraguay y otros países del bloque. “Sin duda la integración es el futuro. No nos podemos quedar cada quien en su capilla”, declaró Mulino.

El encuentro también destacó el papel de Panamá como centro logístico y de conectividad, aprovechando el Canal de Panamá, aeropuertos y puertos para conectar al Mercosur con América del Norte y otras regiones. Peña destacó que la integración permitirá fortalecer sectores financieros, farmacéuticos e inmobiliarios entre ambos países.

Además, Mulino invitó a Peña al Foro Económico de Panamá, organizado por la CAF en enero de 2026, como espacio para acercar a empresarios de ambos países.