Presidente Mulino celebra éxito de Premios Juventud en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su entusiasmo y orgullo tras la realización de los Premios Juventud 2025 en territorio panameño, calificando el evento como un momento “grandioso” para el país y una muestra del talento y capacidad organizativa nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a los organizadores, artistas nacionales e internacionales, presentadores, y a la mano de obra panameña que hizo posible el espectáculo, destacando además el trabajo conjunto de Promtur Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la cadena Univisión, encargada de la transmisión del evento a nivel internacional.

“Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento. (...) El país tuvo una gran ocasión para celebrar el talento. Gran orgullo. ¡Los panameños sabemos hacer cosas grandes!”, escribió Mulino.

El Figali Convention Center fue el escenario que acogió la premiación, marcando la primera vez que este evento de talla internacional se realiza fuera de los Estados Unidos.

La noche estuvo cargada de música, reconocimientos e interpretaciones de artistas de renombre, y también brindó un espacio a talentos panameños que brillaron ante una audiencia global.

El presidente resaltó que la realización de este tipo de eventos posiciona a Panamá como un referente en la región para el turismo cultural y de entretenimiento, y reafirmó el compromiso del gobierno con seguir impulsando espacios para que la juventud panameña tenga proyección local e internacional.

