Presidente Mulino : "La Corrupción se combate de frente, no con más leyes"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este jueves al rechazo en la Asamblea Nacional de los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.



Durante una declaración pública, Mulino expresó que, en su opinión, el país no necesita más leyes para combatir la corrupción, sino que es necesario enfrentarla con determinación y de manera efectiva.

“En este país, la corrupción no necesita más leyes, hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente… con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país”, afirmó el mandatario.

Mulino también comentó que tanto la Procuraduría como la Asamblea tienen roles y responsabilidades claras según lo estipulado en la Constitución de Panamá.

“El Procurador de la Nación es el Procurador de la Nación y la Asamblea es la Asamblea, ambos responden a situaciones diversas reguladas en nuestra Constitución. Por alguna razón no pasa, ese no es problema nuestro en el Ejecutivo”, indicó el presidente, subrayando que el Ejecutivo no tiene injerencia directa sobre las decisiones legislativas.

El presidente lamentó que, a pesar de contar con un marco legal adecuado, la aplicación de las leyes contra la corrupción no siempre se lleva a cabo de manera efectiva. "El marco legal actual es suficiente para enfrentar los actos de corrupción, pero no siempre se aplica como debería", concluyó.

Estas declaraciones surgen luego de que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidiera rechazar los proyectos de ley impulsados por el procurador Luis Gómez Rudy, los cuales tenían como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.