Presidente Mulino recibe cartas credenciales de embajadores de ocho países

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy las cartas credenciales de los embajadores de ocho países que lo acreditan oficialmente como su representante ante Panamá. Los diplomáticos provienen de Austria, Nicaragua, Ecuador, México, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Malta y Nueva Zelanda.

Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, el presidente Mulino dio la bienvenida a los embajadores durante una ceremonia protocolar en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, en horas de la mañana.

En el transcurso del evento, el mandatario recibió a cada embajador de manera individual, con quienes abordó temas de interés bilateral. La jornada comenzó con la presentación de cartas credenciales por parte de Gerold Vallmer, embajador extraordinario y plenipotenciario de Austria, quien reside en Colombia y tiene acreditación concurrente en Panamá.

A continuación, Carlos Antonio Midence, embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua, presentó sus credenciales. Luego, fue el turno de Pascual Eugenio Del Cioppo Aragundi, embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en Panamá, seguido por Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México.

El acto continuó con la presentación de Mohamed Abdulla Ali Binkhater Aishamsi, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Emiratos Árabes Unidos, residente en Colombia y concurrente en Panamá. Más tarde, Salahuddin Noman Chowdhury, embajador extraordinario y plenipotenciario de Bangladesh, presentó sus cartas credenciales, siendo concurrente en Panamá desde su Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

El evento concluyó con la presentación de Jonathan Borg, embajador extraordinario y plenipotenciario de Malta, quien también tiene acreditación concurrente en Panamá, y con la de Nicola Jane Stilwell, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nueva Zelanda, residente en Colombia y concurrente en Panamá.