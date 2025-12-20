Nacional - 20/12/25 - 10:50 AM

Presidente Mulino recuerda a las víctimas del 20 de diciembre

"Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades", añadió el mandatario.

 

Por: Redacción/Crítica -

En el marco del aniversario número 36 de la Invasión a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recordó a las víctimas y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

"Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva", expresó el mandatario en su cuenta de X.

Mulino reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena "para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia".

La Administración del presidente estadounidense George H.W. Bush (1989-1993) lanzó hace 36 años la "Operación Causa Justa" para invadir Panamá y derrocar al general panameño Manuel Antonio Noriega (1934-2017) bajo acusaciones de narcotráfico.

