Nacional - 04/11/25 - 08:03 AM

Presidente Mulino rinde homenaje a los Símbolos Patrios en su día

El presidente Mulino entregó el Pabellón Nacional a la abanderada oficial, Sra. Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados y quien la recibió con honor

 

Por: Redacción / Web -

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos oficiales en conmemoración del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, acompañado de diversas autoridades del Gobierno Central.

Los actos iniciaron a las 7:00 a.m., cuando el mandatario izó el Pabellón Nacional, dando comienzo a los protocolos establecidos para la celebración.

Este año, la distinción de realizar el Juramento a la Bandera recayó sobre la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, quienes reafirmaron su compromiso con los valores patrios.

Posteriormente, el presidente Mulino entregó el Pabellón Nacional a la abanderada oficial, Sra. Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados y quien la recibió con honor.  Los desfiles patrios debe iniciar a las 8 de la mañana.

