Presidente respalda a Contraloría sobre control de fondos

El presidente José Raúl Mulino respaldó este jueves la resolución emitida por la Contraloría General de la República, que permite la suspensión de pagos, retención de salarios y el secuestro de bienes de funcionarios o particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Según Mulino, el contralor general Anel Flores posee amplias facultades para aplicar medidas cautelares cuando exista riesgo de malversación o daño patrimonial al Estado. “Obviamente, el contralor no puede ir a secuestrar cualquier propiedad. Tiene que estar ligado a un proceso y eso es legal”, aclaró el mandatario.

El presidente enfatizó que estas medidas no invaden la jurisdicción del Órgano Judicial ni del Ministerio Público y destacó que la Contraloría es un ente con gran poder institucional. Recordó que la ley que respalda estas acciones fue aprobada en 1984 y, aunque en su momento fue considerada “excesiva”, hoy sigue vigente y es aplicada con acompañamiento del Tribunal de Cuentas.

La resolución autoriza la suspensión temporal de cualquier erogación del Tesoro Nacional, incluyendo salarios y asignaciones, y contempla el secuestro del patrimonio de los involucrados cuando se descubran irregularidades graves en el manejo de fondos públicos. Mulino subrayó que estas medidas son esenciales para proteger el patrimonio de la nación.