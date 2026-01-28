Presidentes visitan el Canal y recorren las nuevas esclusas

Presidentes que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 visitaron este miércoles las nuevas esclusas del Canal de Panamá.

Durante el recorrido, los mandatarios conocieron de cerca el funcionamiento del Canal ampliado, su impacto en el comercio mundial y el papel clave que juega Panamá en la economía global.

La visita formó parte de la agenda oficial del foro que reúne a líderes políticos y económicos de la región.

Las autoridades destacaron que las esclusas no solo representan ingeniería de alto nivel, sino también orgullo nacional, soberanía y capacidad técnica local, en una ruta por donde pasa buena parte del comercio del mundo.