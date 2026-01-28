ARDTP: Panamá queda mal parado por premio ofensivo a Nueva Zelanda

Panamá se metió en un lío innecesario afuera del país. Así lo advirtió la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo (ARDTP), que pidió al Gobierno más cuidado en temas diplomáticos tras lo ocurrido en una reunión de la ONU en Suiza.



En una nota enviada al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, la Asociación explicó que durante la COP11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, organizada por la OMS, se dio un gesto considerado hostil contra la delegación de Nueva Zelanda.

En medio del encuentro, que Panamá presidía, una ONG entregó a Nueva Zelanda un “Ashtray Award”, premio burlón llamado “el cenicero sucio”, una forma pública de señalarla por supuesta cercanía con empresas tabacaleras.

El problema, según la Asociación, es que Panamá permitió esta acción. No frenó el gesto ni tomó distancia, y eso dejó al país mal parado, como si estuviera apoyando la burla contra otro país.

Panamá busca entrar al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), un acuerdo clave para el comercio del país, donde Nueva Zelanda tiene un peso importante tanto en las decisiones políticas como en la parte técnica.





Además, consideran que el gesto puede generar tensiones innecesarias con países del Caribe y otras naciones con las que Panamá mantiene lazos históricos, culturales y de cooperación que deben ser preservados y fortalecidos.



Meterse en roces diplomáticos por gestos simbólicos puede cerrar puertas, afectar negociaciones y dañar la imagen de Panamá ante otros países.

El otro debate: cómo combatir el cigarrillo

La Asociación también dice que, en vez de espectáculos y señalamientos, el debate debería centrarse en soluciones reales contra el tabaquismo.

Explican que hay países donde se usan alternativas menos dañinas para fumadores adultos que no logran dejar el cigarrillo, y que eso ha dado resultados. Incluso Nueva Zelanda es uno de esos países.

Por eso piden que Panamá actúe con más cabeza fría, use la ciencia para tomar decisiones y cuide su forma de actuar en eventos internacionales.



