Tongos jubilados cierran Divisa exigen el pago de la prima de antigüedad

Un grupo de unidades jubiladas de la Policía Nacional protagonizó este miércoles una protesta que incluyó el cierre por espacio de 10 minutos de los cuatro paños de la vía Interamericana, a la altura de Divisa, en reclamo del incumplimiento de las promesas de la actual administración gubernamental respecto al pago de la prima de antigüedad, derecho establecido por ley.

La manifestación generó afectaciones al tránsito vehicular y llamó la atención de conductores y transeúntes que circulaban por esta importante arteria del país.

Los agentes en retiro sostienen que, pese a los compromisos adquiridos por las autoridades, aún no se ha hecho efectivo el pago que les corresponde tras años de servicios.

El capitán jubilado Juan Poveda, vocero de los oficiales en retiro, advirtió que las acciones de presión podrían intensificarse si en los próximos días no se concretan los desembolsos prometidos.

“De no cumplirse con lo acordado, las medidas se incrementarán, con mayor organización y la participación de un número más amplio de jubilados y sus familiares”, afirmó.

Durante la protesta, los policías jubilados hicieron un llamado enérgico al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para que honre los acuerdos firmados y cumpla con lo que establece la ley; de lo contrario, advirtieron, el conflicto podría escalar y tornarse más complejo.

Los manifestantes reiteraron que su exigencia no es un privilegio, sino el reconocimiento de un derecho adquirido, por lo que esperan una respuesta pronta de las autoridades para evitar nuevas afectaciones a la ciudadanía y mayores acciones de presión en puntos estratégicos del país.